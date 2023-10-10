نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمال غنائية جديدة في انتظار الهضبة وأحمد سعد..تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح أحدث أغانيهم في الفترة الحالية، من أبرزهم الهضبة عمرو دياب، والنجم أحمد سعد.

تفاصيل أغنية الهضبة

ويطرح الهضبة اليوم أحدث أغانيه بعنوان “المعنويات مرتفعة” عبر تطبيق أنغامي، وسبق ونشر عمرو البرومو الترويجي للأغنية منذ أيام عبر إنستجرام، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر،ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.



أحمد سعد

كما يستعد أحمد سعد لطرح أغنيته الجديدة “بعتذرلك” خلال الأيام المقبلة، عبر يوتيوب، وشارك متابعيه مؤخرًا عبر “إنستجرام” صور من كواليس تسجيل الأغنية، وهي من كلمات محمد الشافعي وألحان إسلام رفعت وتوزيع يحيى مهدي ويقود الأوركسترا هاني فرحات.

ما هي آخر أعمال عمرو دياب ؟



يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو دياب أغنية "والله أبدًا"، والتي تم طرحها منذ عدة أيام وتصدرت حينها الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

تفاصيل الأغنية



أغنية والله أبدًا من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



ما هي كلمات أغنية والله أبدًا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا



على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا