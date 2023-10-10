نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات مشاهدة مرتفعة لأولى حلقات الموسم الثاني من LOKI في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الحلقة الأولى للموسم الثاني من مسلسل لوكي في حصل معدلات مشاهدة مرتفعة عبر منصة ديزني بلص، بأن وصلت نسبة مشاهدة الحلقة الأولى لـ 10.9 مليون مشاهد في الأيام الثلاث الأولى من طرحها.

ووفق ديلي ميل، الموسم الجديد من المسلسل تستكمل به قصة شخصية لوكي من عالم أبطال مارفل السينمائي من بطولة توم هدلستون وأوين ويلسون.

LOKI

ردود فعل أولى

و ظهرت ردود فعل النقاد على الموسم الثاني المنتظر من مسلسل لوكي للنجم توم هدلستون، والذي يطرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

وتقول ديلي ميل، أن المسلسل، يبدأ بث الحلقة الاولى من موسمه الجديد غدًا الخميس، وقد حصد استحسان النقاد، وردود فعل إيجابية بنسبة 92% عبر مؤشر Rotten Tomatoes.

وعلى العكس، كان رد فعل المشاهدين، أقل نسبيًا عبر المؤشر نفسه، بأن بلغت ردود الفعل الايجابية 82%.

ويعود مسلسل لوكي في موسمه الثاني بمشاركة النجم أوين ويلسون في دور البطولة، مع احتمالية وجود ظهور لرايان راينولدز

جديد عالم مارفل السينمائي

وكان قد ظهر النجم هاريسون فورد للمرة الاولى ضمن أبطال فيلم "كابتن أمريكا 4"، الذي يعود في بطولته سام ويلسون مجسدا لشخصية كابتن أمريكا الشهيرة من عالم مارفل السينمائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها الصفحات الرسمية لاستديوهات مارفل، ظهر بها هاريسون فورد من موقع تصوير الفيلم، برفقة سام ويلسون.