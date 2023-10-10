نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان تامر عاشور، بزفافه على المذيعة نانسي نور، مساء اليوم الثلاثاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء المُقربين فقط.

تفاصيل حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما ستشهد النصف الساعة الأولى مراسم عقد القران، بمشاركة الأهل والأصدقاء الفرحة، وبعدها سيقوم تامر عاشور بإهداء زوجته أغنية رومانسية.



ويشهد حفل زفاف تامر عاشور ونانسي، حالة من الخصوصية والسرية التامة، حيث يحرص العروسين ان يكون حفل الزفاف مقتصر على المُقربين فقط.



وكان قد قدم مؤخرًا حفلا ناجحًا في الإسكندرية، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها الجمهور.

وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر إنستجرام: "امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدا وبحب أشوفه وفرحان بهم.. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة".

تفاصيل الحفل القادم لتامر عاشور

ويستعد النجم تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل بزد بارك، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه "ده حكاية"، و"باي باي"، و"بقول عادي"، و"عشت معاك حكايات"، و"تسلم"، و"هاجي على نفسي"، و"خليني في حضنك"، و"لو ناوي يرجع"، و"بياعة"، و"قولوله سماح"، و"مكملناش"، و"ذكريات كدابة".

