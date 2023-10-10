مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم الفنانة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن تكريم الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير.

نبذة عن مشوار الفنانة ميمي جمال

الفنانة ميمي جمال كانت بدايتها الفنية وهي طفلة بعمر التاسعة من خلال "فيلم المستهترة" وفيلم " أقوى من الحب " عام 1953، وسنوات عملها الفني تجاوز الـ 70 عامًا، وهي الفنانة الأكثر حضورًا في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون العربي بحصيلة 506 عملًا فنيًا، وعملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص، ومن أعمالها المسرحية: عش المجانين، نمرة ٢ يكسب، العبيط، مطرب العواطف، حمري جمري، فيما يبدو سرقوا عبدو، المشاكس، دو ري مي فاصوليا، الصعايدة وصلوا، بوابة الحلواني، حافة الهاوية، خمسة خمسة، وكسبنا القضية، كتكوت في المصيدة، الحرامية أهم،أصل وخمسة، رجل مجنون جدا، دربكة همبكة، وراء كل مجنون امرأة، افتح المحضر، عائلة عصرية جدًا، ليلة جواز الشغالة، الدبابير.



أما في السينما فقدمت:" أقوى من الحب "، " عاشق الروح "، " زوجة من الشارع "، " آخر شقاوة "، " مطلوب زوجة فورا "، " عدو المرأة " وفي الدراما التلفزيونية قدمت أعمال منها " ايجار قديم "، " اهلا بالسكان "، " الباحثة "، " ساكن قصادي"، " كيد النساء "، " رحلة عذاب "، " العطار والسلع بنات "، كما أنها تحتل المرتبة الرابعة بعد محمود المليجي، وحسن حسني وصبري عبدالمنعم في الممثلين الأكثر مشاركة في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي.

تفاصيل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل، وتحمل اسم دورته اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.