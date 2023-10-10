أحمد فهيم يشارك في مسلسل" حدوته منسية"

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان أحمد فهيم تصوير مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر، المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين، حيث يقدم خلال الأحداث دورًا محوريًا مختلفًا عما قدمه من قبل.

من هم طاقم عمل مسلسل" حدته منسية"؟

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.

أحمد فهيم

تعرف على شخصية أحمد فهيم



و المؤلف محمود حمدان، قد تفاصيل شخصية الفنان أحمد فهيم في مسلسل حدوتة منسية، في تصريحات صحفية له، قائلًا أن الفنان أحمد فهيم سيقدم شخصية بلطجي خلال العمل.

ما هي أحدث أعمال أحمد فهيم؟



كما تعاقد مؤخرًا أحمد فهيم على المشاركة في بطولة مسلسل "شغل فنادق" بطولة النجمان عمرو يوسف وروبى وأحمد مالك، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، قصة محمد سامى، تأليف محمد سامى ومهاب طارق، إخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر.

آخر أعمال أحمد فهيم مسلسل" جعفر العمدة "

وجدير بالذكر أن أحمد فهيم شارك في السباق الرمضاني الماضى خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحمد فهيم

أحداث مسلسل "جعفر العمدة "

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.