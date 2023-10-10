تعرف على تفاصيل حفلات خالد سليم ضمن مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان خالد سليم، لإحياء حفلين في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية والتي تقام تحت رعاية الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، ويديره المايسترو العالمي هاني فرحات.

ما هي تفاصيل حفلات خالد سليم في القاهرة والإسكندرية؟



ومن المقرر أن يفتتح خالد سليم، أولى حفلات المهرجان، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجارى، بمصاحبة فرقته الموسيقية وقيادة المايسترو ماجد سرور.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بفاصل غنائي يحييه كلًا من المطرب ياسر سليمان، والمطربة رحاب عمر، ويختتم الاحتفالية خالد سليم ببرنامج فني مميز يجهزه رفقة المايسترو خلال الأيام الحالية لخروج الحفل على أكمل وجه.

ومن القاهرة يسافر خالد سليم، إلى الإسكندرية لإحياء ثاني ليالى المهرجان على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر، رفقة فرقته الموسيقية وقيادة المايسترو ماجد سرور، ويسبق حفل "سليم" فاصلًا غنائيًا يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً يحييه كلًا من المطرب أحمد عفت الشهير بعندليب الأوبرا، والمطربة فرح الموجي.



ويشدو بباقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة منها: "اللي فات مات، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، مين ده، عشنا قد إيه، كل نظرة، ياجميل، حلم عمري، في طريق الهوى، أنا حبيت، هتروح بدرى ليه، نسم، عيش، ياللي غايب عني، عشمني، مخنوق، بلاش الملامة".



تفاصيل الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقي العربية



تضم فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، 38 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 120 فنان، و5 جلسات علمية بمشاركة 61 باحث ومقرر وصاحب تجربة، من 18 دولة عربية وأجنبية مختلفة وهى مصر، سوريا، لبنان، المغرب، الامارات، الاردن، تونس، عمان، ليبيا، العراق، البحرين، الكويت، فلسطين، السودان، الجزائر، السعودية، أمريكا، ألمانيا.