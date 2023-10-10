نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم شيري عادل وطارق صبري.. فنانين لاحقتهم شائعة الطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادة ماتثير شائعة انفصال الفنانين حالة من الجدل مابين زملائهم في الوسط الفني وجمهورهم ومتابعيهم لمعرفة أسباب انفصالهم، وكانت آخر شائعة حدثت خلال الفترة الماضية انفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري.

فنانين لاحقتهم شائعة الطلاق

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

تزوج حسن الرداد من إيمي سمير غانم في 4 نوفمبر 2016، ويحرص الثنائي على عدم الحديث للصحف والمواقع الإلكترونية حول حياتهما الشخصية، انتشرت شائعة انفصالهما بشكل كبير، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وكأنه حقيقة.

وعلى أثر ذلك خرج حسن الرداد عن صمته ونفى الشائعة عبر حسابه الخاص بموقع تويتر قائلًا: "الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف هناك بعض المواقع مازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات على الفنانين.. أقول لهم (عيب) احترموا مهنتكم".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تزوجت الفنانة شيرين عبد الوهاب مرتين، الأولى كانت من الموزع الموسيقي محمد مصطفي، والثانية من المطرب حسام حبيب.

ولاحقت الشائعات شيرين عبد الوهاب، وكان آخرها شائعة عن حدوث مشاجرة بينها وبين حسام حبيب وتطور الأمر إلى الطلاق.

ونفت شيرين الشائعة ونشرت صورة تجمعها بزوجها وهو شديد القرب منها وسخرت في تعليقها من مروجي الشائعات قائلة: "زي ما انتوا شايفين.. لا نتوقف عن الشجار".

تيم حسن ووفاء الكيلاني

تزوج الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية وفاء الكيلاني في مايو 2017، وكثرت الشائعات التي تؤكد حدوث خلاف بينهما وعندما عجز الثنائي عن التفاهم واستحالت الحياة بينهما قررا الانفصال، وردت وفاء الكيلاني بشكل غير مباشر حول خبر انفصالهما ونشرت صورة رومانسية تجمعها بزوجها وهي تحتضنه لترد على شائعة الطلاق.



وائل جسار وميراي مقدسي

ربطت علاقة حب المطرب وائل جسار وزوجته ميراي مقدسي، وبالرغم من أنها على دين مختلف، فالحياة بينهما هادئة، وفي عام 2017 اتتشرت شائعة انفصالهما بسبب الاختلاف في العقيدة والتفكير، وخرج وائل جسار، وقال إنه يحب زوجته وإن أسرته شديدة الانفتاح، مؤكدًا أن الدين معاملة ولا يوجد ما يؤثر على حبهما.

أما زوجته فكانت جريئة لحد كبير، واستغلت قيام وائل جسار بإحياء حفل ليلة رأس السنة في القاهرة، وحضرت الحفل مع الجمهور وكشفت نظرات عينيها على حبها واحترامها الشديد لزوجها ونجحت في نفي الشائعات.

جوري بكر

صدمت الفنانة جوري بكر جمهورها بحذفها لمنشور انفصالها عن زوجها بعد طرحه بساعات، ونفت جوري بكر انفصالها عن زوجها وأكدت في تصريحات لبرنامج لـ et بالعربي أن حسابها تم اختراقه وأنها تفاجئت بالمنشور، "واللي عمل كده حد مش محترم".

وكان خبر انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها قد نشرته العديد من المواقع بعد أن أعلنته عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت جوري بكر: وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير.

وتابعت جوري بكر: مش عايزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لإني مش هرد.

نانسي عجرم

تداول خبر انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها الطبيب فادي الهاشم منذ عامين، مما دفع الأخير للرد عبر موقع Btrending اللبناني.

وقال فادي الهاشم في تصريحات لموقع Btrending اللبناني: "نانسي أكيد أمانة، وأتعجب من أين خرجت هذه الأخبار، أنا في طريقي للمنزل لا أفهم ماذا يحدث".

وتعود شائعة طلاق نانسي عجرم إلى الصحفي اللبناني إيلي باسيل، الذي نشر صورة لنانسي وزوجها عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق عليها بجزأ من أغنية نانسي "عاتب ولوم" من ألبومها الأخير، وكتب: "عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق.. لو مش عشانا في حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي



حالة من الجدل الواسع أثارها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أكثر من عامين بشأن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.



ولكن الفنان أحمد العوضي قرر الرد على تلك الشائعات، معلقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وساخرا من الشائعة "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا".





أحمد السقا ومها الصغير



وقبل عدة سنوات، نشر أحمد السقا صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع زوجته المذيعة مها الصغير، وهو ممسك بيدها خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.



ولم يعلق أحمد السقا على صورته مع زوجته مها الصغير، مكتفيًا بتعبيرات الصورة التي أظهرت الحب بينهما، في أول رد فعل له بعد أول ظهور رسمي لهما عقب تداول شائعات الطلاق.



وترددت شائعات عن انفصال، وربما طلاق، أحمد السقا ومها الصغير، خاصة بعد اختفاء الزوجة من كل المناسبات التي ظهر فيها، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إضافة إلى أنه لم يصدر نفي من الزوجين، ولا تأكيد أيضًا، ما جعلها تنتشر انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه هي شائعة الطلاق الأولى، التي واجهت أحمد السقا ومها الصغير، ففي شهر نوفمبر 2016، فاجأ «السقا» الجميع بحضوره برفقة مها الصغير، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في وفاة الساحر محمود عبد العزيز، وكان هذا أول ظهور لهما بعد شائعات طلاق لاحقتهما أيضًا.