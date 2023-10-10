نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون الافصاح عن موعد الجنازة.. الموت يفجع سامو زين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان سامو زين منذ قليل، عن وفاة شقيق والدته في مدينة دمشق في سوريا، دون الكشف موعد الجنازة، مطالبًا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

منشور سامو زين

وأعلن سامو زين الخبر بمنشور كتبه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا:" توفي إلى رحمه الله تعالي خالي أخو والدتي اليوم في دمشق، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون اللهم أنزل على خالي الحبيب موفق مصطفى بره جكلي الفيض الواسع من الرحمات والمغفرة والعفو والغفران، وتجعله ممن يفوزون بجنة الخلد".

وتابع قائلًا: "الرحمة والسلام علي روحك الطاهرة الطيبة النقية، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ".





سامو زين: اتفضلوا وروني إزاي ممكن تعملوا أغنية بخامة صوتي



ومن ناحية أخرى، سبق ورد سامو زين على مهاجمي تصريحاته عن الذكاء الاصطناعي، حيث قال: بما إن في خبر متداول جدًا جدًا في كثير من المواقع وبين الناس واستفز الكثير من أصحاب العلم والمعرفة والتكنولوجي والمخترعين وأصحاب الذكاء الاصطناعي.

واستكمل سامو زين: اتفضلوا وروني إزاي ممكن تعملوا أغنية بخامة صوتي، وأنا أتعهد إني أعتذر قدام الناس كلها وأنشر مقطع الأغنية عندي في السوشال ميديا وتبقوا أنتوا الحكم.

ما هي آخر أعمال سامو زين؟



يذكر أن آخر أعمال سامو زين كان طرحه مؤخرًا أغنية دي حبيبتي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة، وميكس وماستر عمرو العزبي، توزيع محمود صبري.

كلمات أغنية دي حبيبتي



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وجاءت كلمات أغنية دي حبيبتي كالتالي: دي حبيبتي وهي

كل الناس والدنيا دي ليّ

تضحك قلبي بيضحك فيّ

فيها لقيت أجمل إحساس

من نظرة عينها

لينا كلام في سكوتنا ما بينا

بيها لقيت أكثر ما اتمنى

اللي أنا عايزه لقيته خلاص

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

ده وجودها معايا

خلى الروح ترجع جوايا

أحلم ليه ما حبيبتي كفاية

حضنها أجمل من الأحلام

من روحي وخذاني

من غير أي كلام فهماني

حالة لا يمكن تحصل ثاني

ملهاش وصف بأي كلام

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش.