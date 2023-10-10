نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب مشاركته في مهرجان الجونة.. أبرز المعلومات عن فيلم "آل شنب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة للفيلم “آل شنب”، البوستر الرسمي للفيلم الذي سيطر اللون الأسود عليه، ومن المقرر عرضه ضمن مهرجان الجونة السينمائي.

أحداث الفيلم



وتدور أحداث الفيلم حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث..

من هم أبطال فيلم آل شنب؟



فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

أحدث أعمال الفنانة ليلى علوي



بدأت كل من الفنانة ليلى علوى وشيرين رضا وسماء إبراهيم تصوير مشاهدهم بفيلم "مقسوم"، حيث يظهرون خلال أحداث الفيلم مطربات اعتزلن الغناء بعدما كانت لهن فرقة موسيقية في التسعينيات من القرن الماضي.



أبطال فيلم "مقسوم"



فيلم مقسوم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.



ما هي آخر أعمال ليلى علوي؟



وفي سياق أخر، عرض مؤخرًا فيلم شوجر دادي، الذي عرض في دور العرض السينمائية في مايو الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وخاصة بدول الخليج.

من هم أبطال فيلم شوجر دادي؟





فيلم “شوجر دادي” من بطولة: ليلى علوي، حمدى الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، جوهرة، تامر هجرس، هشام عباس، مروان يونس، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.