نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت هاني شاكر وأسرار رانيا فريد شوقي في "سبوت لايت" مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، النجم هاني شاكر الذي يكشف تفاصيل أحدث مشاريعه الغنائية التي ستكون مفاجأة لجمهوره ويتحدث أيضًا عن كواليس حفله الأخير الذي قدمه ضمن فعاليات ملتقى أولادنا.

ما هي محاور حلقة رانيا فريد شوقي وطارق صبري في برنامج “سبوت لايت”؟

كما تستضيف أيضًا النجمة رانيا فريد شوقي التي تكشف عن ذكرياتها مع والدها النجم الراحل فريد شوقي وعن علاقتها بوالدتها وأسرتها، كما تكشف عن مشاريعها الفنية الجديدة، وتستضيف أيضًا في الحلقة الجديدة الفنان طارق صبري الذى يتحدث عن كواليس علاقته بزوجته الفنانة شيري عادل وعن مشروعه الفني الجديد وعلاقته بالزعيم عادل امام وأعماله القادمة وكواليس اخرى عديدة.

كما تستعرض الإعلامية شيرين سليمان تفاصيل خاصة من الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي وعن فيلم الافتتاح ٦٠ جنية والذي يعتبر اول فيلم قصير يعرض في حفل افتتاح مهرجان الجونة.

ما هو موعد عرض برنامج سبوت لايت؟

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.