نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمركز الإبداع الفني.. "هيكل وزمانه" بسلسلة ارواح فى المدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا المصرية في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر اللقاء الثامن عشر من سلسلة أرواح في المدينة للكاتب الصحفي محمود التميمي، ويقام هذا الشهر بعنوان " هيكل وزمانه".

قصة هيكل وزمانه



يستعرض التميمي قصة هيكل وزمانه وحقائق تطرح لأول مرة، ومواد فيلميه من القاهرة في زمن هيكل، وقصص الأبطال الذين عاصرهم وشهد على أدوارهم في أكتوبر ١٩٧٣.

الاحتفال بمئوية هيكل مع اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر



يذكر أن مئوية هيكل تتزامن مع اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر ١٩٧٣ الذي شهد عليه رئيسًا لتحرير الأهرام وكاتبًا للتوجيه الاستراتيجي للقتال بتكليف من الرئيس السادات ومؤرخًا للنصر الوحيد للعرب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في عدة كتب هامة سيتم عرض أهم ما جاء فيها، مع عرض الفيلم الخاص بمئوية استاذ هيكل بحضور السيدة هدايت تيمور شريكة حياته ومشواره الطويل وعدد من أفراد من أسرته، الدعوة مفتوحة للجمهور ومحبي القاهرة وتاريخها.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.