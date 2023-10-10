نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فندق العالمين" و"إينولا" الليلة.. ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الثلاثاء، عرضين مسرحيين، ضمن فعاليات اليوم العاشر من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 (دورة الكاتب أبو العلا السلاموني)، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عرض مسرحية فندق العالمين

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "فندق العالمين"، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء، وهو لفرقة دمياط الجديدة، وقصته مأخوذة عن رائعة الكاتب المسرحي الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، وإعداد وإخراج عمرو الزغبي.

أحداث مسرحية فندق العالمين

تدور أحداثه داخل فندق به مجموعة من الأشخاص يعيشون في عالم الأحياء الأموات الذي ينتقل إليه الشخص عندما يتعرض إلى غيبوبة، وتسرد كل شخصية سبب وجودها في ذلك المكان وتتصاعد الأحداث.

عرض مسرحية إينولا

أما العرض المسرحي الثاني لفرقة بورسعيد المسرحية، ويحمل عنوان "إينولا"، وهو من تأليف عيسى جمال الدين، إعداد وإخراج بيشوي عماد، ويعرض في تمام الثامنة مساء.

أحداث مسرحية إينولا

الأحداث مستوحاة من قصة واقعية للطيار الأمريكي الذي صنع القنبلة التي ضربت "هيروشيما" اليابانية، وما شعر به من ندم دفع به إلى الانتحار.

كما يلقى الضوء على فكرة القهر والقمع الذي يتعرض له الأبناء، نتيجة اتباع أسلوب قاس في التربية مما يصيبهم بمشكلات نفسية تؤثر على شخصياتهم.

لجنة التحكيم

تأتي العروض بحضور لجنة التحكيم المكونة من د.أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا، ويعقبها ندوة نقدية يديرها الكاتب سامح عثمان، ويتحدث فيها عن العرضين كل من المخرج حمدي حسین، والناقد محمد مسعد.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض، يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.