نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. نجوم العرب يجتمعون في مهرجان الموسيقى بالمكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاش جمهور الجاليات العربية في المكسيك، ليال من الأحلام الذهبية، وهم يشاهدون نجومًا ما دام أحبوهم واستمعوا إليهم، وكانوا متمنين أن يحظوا بفرصة حضور حفلاتهم، بسبب المسافات الطويلة بين وجودهم في منطقة "كابو" المكسيكية.

نجوم الحفل



وعلى مدى ثلاث ليال، أحيا النجوم: عاصي الحلاني، هيفاء وهبي، محمد عساف، شادي جميل، وديع الشيخ، علي صابر، هيثم زعيتر، وسارة، وريم مهيرات، سهرات غنائية في منتجع "باكو"، أمتعوا فيها بأغانيهم الجمهور، الذي ملأ قاعة الحفل عن بكرة أبيه.



وكانت بارزة خلال أيام المهرجان، اجتماع أكثر من فنان معًا، في لقاءات جانبية سبقت تقديمهم لوصولاتهم الغنائية، فاجتمع عاصي الحلاني مع محمد عساف في حديث ودي، كما اجتمع عساف مع علي صابر في حفل واحد، وقدما معًا أغية "مكانك خالي" التي غناها الأول من ألحان الثاني.



وشهد المهرجان أيضًا، اجتماع هيفاء وهبي مع عاصي الحلاني ووديع الشيخ، كلا على حدى، وأشاد الفنانين المشاركون في المهرجان، بمدى تفاعل وحماس الجمهور العربي، التواق لملاقاة فنانيهم المفضلين.

