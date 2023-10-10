عاجل.. تأجيل موعد إطلاق مهرجان الجونة السينمائي لمدة أسبوعين في ظل الأحداث الجارية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيان لها عن تأجيل المهرجان إلى يوم 27 أكتوبر.

وجاء في البيان الآتي: "في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023. فى خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى اهمية الأنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي " سينما من أجل الإنسانية" على انشطة المهرجان.

كما أكدت إدارة المهرجان "إننا نؤمن إيمانًا قويًا في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات وبالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي الا اننا أرتأينا إنه من واجبنا ان نلتزم بأقامة المهرجان بدورته السادسة 2023.

ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي عونا جميعًا نعطي فرصة للسلام أن يسود!

فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى

ومن جانبه، أيام قليلة وتبدأ فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، وذلك فى عودة قوية بعد توقف لمدة عام.مهرجان الجونة كان مقررا أن تبدأ فعاليات الدورة السادسة منه9 يوم 13 أكتوبر الجاري وحتى 20 من نفس الشهر، وأعلنت إدارة المهرجان عن قائمة الجوائز التى من المفترض أن تشهدها الدورة القادمة بجميع فئاتها المختلفة وجائت كالتالي.

مهرجان الجونة السينمائي

ويذكر ان مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

جدول عروض أفلام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

وكان مهرجان الجونة السينمائى أعلن عن جدول عروض أفلام الدورة السادسة من المهرجان، ومن ضمن الأفلام المنتظر عرضها في هذه الدورة الفيلم المصرى "آل شنب" الذى يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويعرض الفيلم يوم الخميس 19 أكتوبر الساعة 10 مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات، والعرض الثانى يوم الجمعة الساعة 12 ظهراً بقاعة أوديماكس.

فيلم "آل شنب"

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فيلم "آل شنب" بطولة كلاً من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.