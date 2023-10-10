غدا.. تحت شعار "ثقافة ونصر" انطلاق الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب



القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق غدًا الاربعاء الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب تحت رعاية كل من وزارة الثقافة والاسكان ومحافظة الجيزة، والتي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وتم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني أشهر مراسل صحفي على الجبهة شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار “ الثقافة والنصر ”.

معرض زايد للكتاب

ويضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعدد من الأنشطة المتنوعة للأطفال بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية.

مناقشة مسلسلات المنصات الالكترونية

جدير بالذكر أنه سيتم مناقشة مسلسلات المنصات وآليات الكتابة الجديدة في أولى ندوات المعرض بحضور السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل "سفاح الجيزة" ومحمد هشام عبية مؤلف مسلسل "بطلوع الروح" والكاتب إياد عبد المجيد مؤلف مسلسل "الحساب يجمع".

نبذة عن معرض زايد للكتاب

المعرض يقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع ويتضمن صالة عرض رئيسية يشارك بها أكثر من 120 ناشر ومكتبة وتعرض الآلاف من الإصدارات والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية معرض زايد للكتاب بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس أمناء المدينة.

مواعيد معرض زايد للكتاب

جدير بالذكر أن معرض زايد للكتاب يفتح أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة العاشرة صباح غد يوم الاربعاء حتى العاشرة مساءً ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 22 أكتوبر الجاري.

ويتضمن المعرض مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقي احتفالًا بمئوية الفنان سيد درويش.

