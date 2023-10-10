نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والدها غضب منها بسبب فيلم "المقامر" وهذا رأيها بالحجاب.. حقائق عن رانيا فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر الفنانة المتألقة رانيا فريد شوقي من أيقونات الشاشة العربية، وهي الابنه الثالثة للفنان الراحل فريد شوقي والتي بدأت مسيرتها في أوائل التسعينيات ونجحت في إثبات تواجدها بشكل كبير جدًا في فترة قصيرة، وتعتبر رانيا من عائلة فنية عريقة جذورها ممتدة حتى يومنا هذا حيث أنها خالة الفنانة ناهد السباعي من أختها ناهد وخالة الفنان أحمد جمال سعيد من أختها مها.



أعمال رانيا فريد شوقي



قدمت أكثر من 100 عمل فني متنوع ما بين السينما والمسرح والتليفزيون ومن أبرز أعمالها من الأفلام: آه وآه من شربات، وطعمية بالشطة، وليه يا هرم، وعنتر زمانه، ومغلف بالشيكولاتة، والمقامر، ووداعًا للعزوبية

إنما عن المسلسلات: خالتي صفية والدير، والضوء الشارد، والرجل الآخر، وجحا المصري، والعطار والسبع بنات، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، ويتربى في عزو، أبو ضحكة جنان، وخاتم سليمان، وسلسال الدم، وعوالم خفية، وأبو العروسة وقوت القلوب،

والمسرحيات: باللو، وقصة الحي الغربي، ومولد سيدي المرعب، وربنا يخلي جمعة، وكحيون ربح المليون، والملك لير.

وكان لها تجارب في تقديم البرامج التلفزيونية وهي برنامج "طبق النجوم" عام 2003 وبرنامج "حيلهم بينهم كمان وكمان" عام 2010.

حقائق عن رانيا فريد شوقي مع والدها

دائمًا ما تتحدث رانيا عن والدها في اللقاءات التلفزيونية والتي كشفت في أحدهم أن والدها غضب منها بشدة بسبب دورها في فيلم "المقامر" والتي جسدت فيه دور الراقصة وبرغم أنها لم ترتدي بدلة رقص ولكنها صرحت أنها لم يكن يحب الأدوار المبتذلة، أما عن ارتباط صفة البخل باسم فريد شوقي بسبب فيلم "البخيل وأنا" قالت الفنانة رانيا فريد شوقي إن والدها، الفنان الراحل فريد شوقي، كان أبعد ما يكون عن صفة البخل فقالت: "المشكلة التي سببها لنا مسلسل "البخيل وأنا" هي أن الناس صدقوا وجود صفة البخل عند والدي، وهو لم يكن بخيلا إطلاقا".

وتابعت::والدي كان يحكي عن قريب له بخيل جدا، وأيضا أحد أصدقائه المقربين، وفكرة المسلسل مأخوذة من آية قرآنية تتحدث عن البخل والاعتدال، وحتى الآن أجد على السوشيال ميديا من يؤكدون اتصافه بالبخل ولا أعرف كيف تأكدوا من ذلك.

وواصلت: "كان عنده اهتمام كبير بقضايا المجتمع، وفي فيلم "هكذا الأيام" في السبعينيات، حذر من دخول الهيروين إلى مصر وضرره على الشباب، وهذا الفيلم من إنتاجه وبطولة الفنانة المعتزلة نورا في بدايتها"



زيجات رانيا فريد شوقي



تزوجت رانيا ثلاث مرات في حياتها: الزواج الأول من عاطف عوض نجل الفنان محمد عوض ودام زواجهما ثمانية أعوام وأثمر عن إنجاب ابنتيها فريدة وملك.

الزواج الثاني من الممثل مصطفى فهمي في العام 2007 ولكن بسبب حصول العديد من المشاكل والعديد من الانفصالات تم الانفصال بينهما بشكل نهائي في العام 2012.

الزواج الثالث من تامر الصراف وهو المدير التجاري لإحدى الشركات الإعلانية. وتم الزواج في العام 2015 ومستمر إلى اليوم.



تصريحات مثيرة للجدل لرانيا فريد شوقي

صرحت رانيا في أحد اللقاءات تصريحات أثارت الجدل بشكل كبير حيث تم سؤالها حول إمكانية جمعها بين التمثيل والحجاب مثل بعض الفنانات فقالت: "لا يمكن أن نضع الدين فى مواجهة مع الفن لأنها مقارنة محرمة وباطلة، والحجاب يقيد الفنان ويلزمه باختيار أدوار معينة أحيانا لاتتناسب مع الالتزام الدينى مثل المكياج والملابس وغيرها

وتابعت: "وكل ممثلة محجبة تخسر الإبداع فى مقابل الدين وهو اختيار يخصها، أما أنا فلم أفكر يوما فى ارتداء الحجاب، وأنتظر الهداية من عند الله لتتطهر نفسى وتحدث ثورة داخلى تجعلنى أكثر اعتدالا، لأن الموضوع ليس مجرد «غطاء رأس»، فالمسألة أكبر من ذلك بكثير".

رانيا فريد شوقي وبعدها عن السينما

كشفت رانيا فريد شوقي سبب بعدها عن السينما حيث أن مسلسلاتها في رصيدها الفني أكبر بكثير من أدوارها بالسينما وقالت: "السينما هى اللى بعيدة عنى، فالعيب لدى المسؤولين عن صناعة السينما وليس عندى، ومن جانبى أحاول أن أقدم أقصى ما لدى من جهد فى كل دور أجسده، لكن كل الأدوار التى تعرض على لا تناسبنى".



وأضافت: "فمنذ 7 سنوات كنت أبحث عن التواجد والشهرة وإثبات وجودى ومكانتى، وشاركت فى العديد من الأعمال بغض النظر عن قيمتها، أما الآن فالوضع مختلف وتغيرت معايير اختيارى للأدوار، والأساس عندى الجودة وليس الكم وأنتظر الدور الذى أعود به للسينما.