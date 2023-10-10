أحمد عز يبدأ تصوير فيلم "فرقة الموت"

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان أحمد عز، اليوم الثلاثاء، تصوير أولى مشاهده من فيلم “ فرقة الموت ” ويشاركه البطولة النجمة منة شلبي الذي يعد التعاون الثالث بينهما.

نجوم فيلم فرقة الموت

فيلم “فرقة الموت” من بطولة عدد من كبار النجوم بجانب أحمد عز ابرزهم: آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف صلاح الجهيني

التعاون الثالث بين أحمد عز ومنة شلبي

يعد فيلم فرقة الموت التعاون الثالث بين أحمد عز ومنة شلبي، حيث أنهما تعاونا من قبل لأول مرة من خلال فيلم شباب تيك أواي والذي طرح عام 2004 وشاركهما البطولة كل من علاء مرسي، لطفي لبيب، خالد محمود، ماجد الكدواني، إنعام الجريتلي، حبيبة، وفي عام 2007 تعاونا للمرة الثانية معًا من خلال فيلم بدل فاقد وتعاون معهما كل من أحمد فؤاد سليم، رشا مهدي، محمد لطفي، سوسن بدر وغيرهم.

أخر أعمال أحمد عز

شارك الفنان أحمد عز مؤخرا في فيلم “ كيرة والجن” الذي حقق نجاح كبير مع النجم كريم عبد العزيز خلال عرضها في دور السينمات عام 2022.

يعتبر فيلم “ كيرة والجن ” ملحمة تاريخية وأشاد به النقاد والجمهور على حد سواء ووصل إجمالي إيراداته لـ 119 ونص مليون جنيه خلال طرحه بدور العرض السينمائي، وشاركه البطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، ومن إخراج مروان حامد.