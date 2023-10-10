تعرف على مواعيد عرض "ما تيجى نشوف"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرض أول حلقتين من العمل، ينتظر العديد من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض حلقات المسلسل بطولة الفنانة هنا شيحة، وهى الحكاية الثانية بعد انتهاء الحكاية الأولى «ألفريدو» بطولة الفنانة إلهام شاهين.

ونرصد لكم تفاصيل مسلسل «ماتيجي نشوف» ومواعيد وقنوات عرضه:

مواعيد عرض "ما تيجى نشوف"

تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.

حكاية "ما تيجى نشوف"



"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

قصة وابطال مسلسل «ماتيجي نشوف»

تدور حكاية «ماتيجي نشوف» في إطار اجتماعي 7 أبطال ويحمل كل منهما حكاية مختلفة، حيث تشهد حلقات المسلسل العديد من الأحداث التشويقية، يشارك في البطولة كلا من الفنانة هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبرى، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب"

ويذكر ان مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

حكاية ألفريدو

وسبق، عرض حكاية "ما تيجي نشوف" حكاية "ألفريدو"، وشارك في بطولتها الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.