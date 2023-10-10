نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم إلغاء حفل رامي صبري وتأجيل مهرجان الجونة ورسائل دعم من أحمد جمال.. الفن المصري يتضامن مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد المذابح والجرائم اللاإنسانية التى مارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطينى وقتل عدد كبير من أبنائها بينهم الأطفال والنساء إلى جانب تشريد العشرات وهدم منازلهم، أعلن عدد كبير من نجوم الفن المصري، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، تضامنهم مع الشعب الفلسطينى عن طريق رسائل دعم لهم، وتأجيل مشاريعهم الفنية من حفلات ومهرجانات.

وفي تقرير مبسط ل" الفجر الفني " سنرصد بعض تضامن نجوم الفن المصري مع فلسطين.

رامي صبري يؤجل حفله بالأردن

أعلن الفنان رامي صبري عن تأجيل حفلته الغنائية، وكان من المقرر إقامتها في الأردن يوم 20 أكتوبر الجاري وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.



ونشر صبري بيان الشركة المنظمة لحفله في الأردن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، والذي تضمن الآتي: تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخها يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر.

وعلق صبري على البيان قائلًا:" تم تأجيل حفلة ليالي الذي كان المقرر إقامتها في الأردن يوم 20 القادم تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيبة ".





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تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي



أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تأجيل الدورة السادسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، إلى 27 أكتوبر الجاري بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

وجاء في بيان للمهرجان ما يلي:" أنه في ظل الظروف المقلقة للغاية التي أدت إلى إزهاق أرواح بريئة، اتخذت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قرارًا بتأجيل المهرجان إلى الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023".

تضامن نجوم الفن المصري مع فلسطين



نشر النجم المصري سلطان أرب أيدول أحمد جمال صور له بداخل المسجد الأقصي بفلسطين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، وعلق على الصور بوضع علم فلسطين، ونشر أيضًا منشور عبر حسابه على تويتر وكتب فيه " فلسطين " ووضع بجانبها الكثير من القلوب.



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وكتب الفنان خالد النبوى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" عاشت فلسطين بأهلها مقاومة وحرة الدفاع عن فلسطين دفاع عن الأمة العربية من النيل إلى الفرات".

وقالت الفنانة شريهان، على حسابها على تويتر،:" سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام وما رأت يومًا سلاما لفلسطين الحق في الدفاع عن نفسها، الشعب الفلسطيني بجميع فئاته يعيش إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال تحرق اراضيهم واملاكهم ومنازلهم وتجبرهم جبرًا على التهجير من منازلهم وغيرها من الافعال التي تحقن وتحرق القلب وتعدم الثقة وتقتل الأمل في أي مستقبل".

وتابعت: "اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.. اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين وشعبها الأصيل، اللهُم سلم جميع المدنيين، اللهُم كُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين"، ونشرت كل من النجمة منى زكى والنجمة حنان مطاوع صور للعلم الفلسطيني عبر خاصية ستورى على إنستجرام.

وكتب الفنان أحمد حلمى، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:" يارب احمى فلسطين وانصرها واحفظ رجالها وأطفالها ونسائها والمسجد الأقصى".

