سهير جودة تهنئ نانسي نور بمناسبة حفل زفافها على تامر عاشور

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الإعلامية سهير جودة، صديقتها المذيعة نانسي نور بمناسبة حفل زفافها الليلة، على المطرب تامر عاشور، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء المُقربين فقط.

وقالت سهير جودة خلال برنامجها الذي يحمل اسم "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "ألف مبروك يا نانسي، وتامر عاشور طاقة القدر كانت مفتوحة له عشان ربنا يكرمه ببنوتة رائعة زي نانسي، ألف مبروك".

معلومات عن الاعلامية نانسي نور

وكانت نانسي نور قد بدأت مشوارها الإعلامي بعد تخرجها من كلية الإعلام بجامعة القاهرة سنة 2012، وقدمت في برنامج عز الشباب عبر قناة روتانا، وانتقلت للعمل في قناة EXtra news التابعة لقنوات CBC، كما شاركت في تغطية عدد من الفعاليات الهامة منها ختام منتدى شباب العالم، وحفل افتتاح طريق الكباش، والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وظهرت نانسي نور في أعمال درامية منها؛ سرايا عابدين وعوالم خفية.

