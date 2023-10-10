بهذه الكلمات.. مي عز الدين تهنئ أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة مي عز الدين الفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".



ونشرت مي صورة تجمعها بالفنان أمير كرارة من مسلسل "سوق الكانتو" وعلقت عليها قائلة: كل سنة وإنت طيب يا طيب يا كبير كل سنه وإنت باشا مصر يا غالي.

مي عز الدين وأمير كرارة

مسلسل" سوق الكانتو"

وفى سباق رمضان الماضى جمع بين أمير كرارة ومي عز حيث قدما مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل "سوق الكانتو "

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

آخر أعمال أمير كرارة في السينما فيلم "البعبع"



وفى موسم الصيف قدم أمير كرارة فيلم "البعبع" من بطولة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

أمير كرارة

أحداث فيلم" البعبع "

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

أحدث أعمال مي عز الدين

مي عز الدين

ومن ناحية أخرى،تستعد الفنانة مي عز الدين لتقديم أول عمل مسرحي في مشوارها الفني، علي أن يتم عرض العمل ضمن موسم الرياض المقبل.



ومن المقرر أن يتم الكشف تفاصيل العرض والنجوم المشاركين بجوار مي عز الدين في البطولة خلال الفترة المقبلة.

