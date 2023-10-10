ملخص الحلقة التانية حكاية "ما تيجى نشوف "من مسلسل "55 مشكلة حب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرض أول حلقتين من العمل، كشفت الحلقة الثانية، عن مفاجاة كبيرة بعدما أفصح علي (نبيل عيسى) عن حبه القديم لمريم (هنا شيحة)، حيث بدأت الحقة بوصول هانيا (ملك قورة) إلى الساحل وعرف خطيبها مراد (أحمد جمال سعيد) أصدقائها عليها وسط نظرات من علي (نبيل عيسى) بعد موقف معاكسته على الطريق.

تجلس هانيا مع مريم وريهام (نهى عابدين) وحكوا عن تفاصيل تعرفهم على أزوجهما وطبيعة عمل كل واحدة، وفجأة بعدما نام الجميع تنزل هانيا لمقابلة علي الجالس أمام البول ولكنها لم تستطع الحديث معه بسبب نزول مراد وتحجج هانيا بأنها كانت تبحث عن شاحن للموبايل، وبعدما تستقيظ هانيا تجد سيف مستيقظا مبكرًا أيضًا ويتحدث معها عن التغير الكبير الذى حدث له بعد عودته من العمرة.

تنشأ مشادة بين سيف وزوجته ريهام بسبب طبيعة ملابسها التي ترتديها قبل النزول والذهاب للبحر، ويقرر الأصدقاء إلغاء الذهاب إلى البحر بسبب هذه المشكلة وتصميم سيف على موقفه، ومع تواجد كل الأصدقاء أمام حمام السباحة تدخل هانيا الفيلا وتقابل علي وتوضح لها موقفها من معاكستها على الطريق وتطلب منه عدم التحدث مع مراد في هذا الموضوع.

تدخل ريهام الفيلا وتجد علي وهانيا سويًا وتتفاجًا بذلك وبعدها يخرج الأصدقاء إلى مكان سهر وهناك تحدث مشادة بين سيف وأحد المتواجدين بسبب نظراته طوال الوقت لزوجته ريهام، وبعد عودة الجميع وصعودهم لغرفهم، يظهر علي مع مريم يتحدثان عن علاقة بينهم وحب قديم ومازال قائمًا ويسمع حديثهما مراد الذى يتذكر حديث على له منذ سنوات عن حبه لمريم.



"ما تيجى نشوف"



"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

مواعيد عرض "ما تيجى نشوف"

تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.



قصة وابطال مسلسل «ماتيجي نشوف»

تدور حكاية «ماتيجي نشوف» في إطار اجتماعي 7 أبطال ويحمل كل منهما حكاية مختلفة، حيث تشهد حلقات المسلسل العديد من الأحداث التشويقية، يشارك في البطولة كلا من الفنانة هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبرى، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب"

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.