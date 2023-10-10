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بحضور الأهل والأصدقاء.. الصور الأولى من حفل تامر عاشور ونانسي نور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور الأهل والأصدقاء.. الصور الأولى من حفل تامر عاشور ونانسي نور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام حاليًا حفل زفاف المطرب تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور في ظب تواجد عدد من الأصدقاء والمقربين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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تفاصيل حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

وشهدت النصف الساعة الأولى مراسم عقد القران، قبل أن يبدأ حفل الزفاف، بمشاركة الأهل والأصدقاء لهم حفل زفافهم، ومن المفترض أن يقوم تامر عاشور بغناء أغنية رومانسية، هدية لزوجته.

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يشار إلى إن حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مقتصر على المقربين فقط، ويشهد الحفل حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أن تكون فرحتهما مقتصرة على المُقربين فقط، خاصة أنهما يفضلان أن تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.

وكان تامر عاشور، اكتفى بوضع إيموجي قلب على صور نانسي نور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على صورتها في مؤتمر جائزة الصحافة العربية في دبي.

ومن ناحية أخرى كان تامر عاشور، قد أحيا مؤخرًا حفلا ناجحًا في الإسكندرية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها الجمهور.

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حفل تامر عاشور في الاسكندرية

وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر إنستجرام: امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدا وبحب أشوفه وفرحان بهم.. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة.

 

تفاصيل حفل تامر عاشور المقبل
 

ويستعد النجم تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل بزد بارك، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه "ده حكاية"، و"باي باي"، و"بقول عادي"، و"عشت معاك حكايات"، و"تسلم"، و"هاجي على نفسي"، و"خليني في حضنك"، و"لو ناوي يرجع"، و"بياعة"، و"قولوله سماح"، و"مكملناش"، و"ذكريات كدابة".
 

آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور كان طرحه أغنية عديت في شهر أغسطس الماضي الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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