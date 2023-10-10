خاص للفجر الفني.. منع التصوير في حفل زفاف تامر عاشور

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام حاليًا حفل زفاف المطرب تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور في ظب تواجد عدد من الأصدقاء والمقربين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وعلم دوت الخليج الفني من مصادر مقربة داخل حفل الزفاف بمنع التصوير حتى العاملين مع العروس نانسي نور وكل مايخص حاجة الزفاف مع العاملين مع تامر عاشور وأن العروس ستظهر في وقت معين ورفضهم التصوير حتى فريق عمل العروس.

تفاصيل حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

وشهدت النصف الساعة الأولى مراسم عقد القران، قبل أن يبدأ حفل الزفاف، بمشاركة الأهل والأصدقاء لهم حفل زفافهم، ومن المفترض أن يقوم تامر عاشور بغناء أغنية رومانسية، هدية لزوجته.

يشار إلى إن حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مقتصر على المقربين فقط، ويشهد الحفل حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أن تكون فرحتهما مقتصرة على المُقربين فقط، خاصة أنهما يفضلان أن تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.

وكان تامر عاشور، اكتفى بوضع إيموجي قلب على صور نانسي نور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على صورتها في مؤتمر جائزة الصحافة العربية في دبي.

حفل تامر عاشور في الاسكندرية

ومن ناحية أخرى كان تامر عاشور، قد أحيا مؤخرًا حفلا ناجحًا في الإسكندرية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها الجمهور.

وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر إنستجرام: امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدا وبحب أشوفه وفرحان بهم.. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة.

تفاصيل الحفل القادم لتامر عاشور



ويستعد النجم تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل بزد بارك، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه "ده حكاية"، و"باي باي"، و"بقول عادي"، و"عشت معاك حكايات"، و"تسلم"، و"هاجي على نفسي"، و"خليني في حضنك"، و"لو ناوي يرجع"، و"بياعة"، و"قولوله سماح"، و"مكملناش"، و"ذكريات كدابة".

