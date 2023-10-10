نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصة حب دامت لأكثر من 7 سنين.. رنا رئيس تنفصل عن خطيبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفصلت النجمة الشابة رنا رئيس عن خطيبها يسري علي، بعد أكثر من 10 أشهر من الخطوبة، و حدث الانفصال في سرية تامة.

فتفاجئ محبي رنا رئيس بحذف صورها مع خطيبها السابق علي يسري، وإلغاء متابعته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،بعد قصة الحب دامت أكثر من 7 سنين.



وكانت تصدرت رنا رئيس محركات البحث فى جوجل بعد أن شاركت رنا رئيس جمهورها أبرز اللقطات والأجواء الرومانسية مع خطيبها السابق وذلك بعد عرضه الزواج عليها أثناء استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، حيث فوجئت رنا بقيام خطيبها يسري بإحضار خاتم الخطوبة.



وكشفت الإعلامية منى الشاذلي تفاصيل المفاجأة أنه خلال التحضير للحلقة كان الشاب يحضر لخطبة رنا رئيس، وبالفعل تم ذلك في جو من المرح والسعادة داخل الاستوديو.



فيلم أولاد حريم كريم

وشاركت رنا رئيس مؤخرًا في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" والذي عرض في موسم أفلام صيف 2023، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية، وهو يضم عدد من نجوم الفن أبرزهم مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.



أحداث فيلم أولاد حريم كريم:

تدور أحداث فيلم "أولا حريم كريم" في إطار كوميدي، حيث تنشأ علاقة حب بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني، أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها،ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.