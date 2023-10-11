نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملتقى "أهل مصر" بالعريش يناقش أهمية إعادة تدوير المخلفات واستمرار فعاليات الورش المتنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورش الفنية المقامة خلال الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية، بقصر ثقافة العريش، ضمن مشروع "أهل مصر" تحت شعار" يهمنا الإنسان" والمستمر حتى يوم 13 من الشهر الجاري، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

بدأت الفعاليات مع ورشة كتابة القصة القصيرة، قام خلالها د. ناصر مهران بشرح أنواع القصة القصيرة، وكيفية كتابتها وسرد أحداثها، مقدما مجموعة من النماذج التي تنوعت ما بين الكوميدي، الدرامي وأخرى تعتمد على الخيال.

مناقشة أعمال المتدربات



واختتمت الورشة بمناقشة أعمال المتدربات لتحديد نقاط القوة والضعف بها، منها قصة بعنوان "للعمر بقية" للمتدربة سارة مجدي.

وفى ورشة صناعة السيناريو والحوار قامت الشاعرة والكاتبة عبير عبد العزيز بتعريف السيناريو وكيفية كتابة الحوار، وتناولت كيفية كتابة القصيدة الشعرية بشكل عام وصولا إلى قصيدة النثر.

تلى ذلك بعض التدريبات العملية، تضمنت مناقشة عدد من النصوص الشعرية، كيفية كتابة سيناريو بأكثر من تصور، وكيفية تحويل القصيدة إلى سيناريو وحوار كمشهد لفيلم قصير.

تعريف الفتيات أنواع الجلود وكيفية التفريق بين الطبيعي والصناعي

وفي ورشة الجلود قامت المدربة هبه فرج بتعريف الفتيات بأنواع الجلود وكيفية التفريق بين الطبيعي والصناعي، وكذلك الأدوات المستخدمة في التصنيع، هذا إلى جانب تدريب عملي لصنع حقائب بأشكال وأحجام مختلفة.

كما استمرت فعاليات كل من ورشة الحلي التراثي تدريب د. سنية خضر، ورشة صناعة الأزياء التراثية، والخيامية لعماد عاشور، وورشة إعادة التدوير والمكرمية لشيرين محمد، وكذلك ورشة صناعة الأفلام التسجيلية والوثائقية للمدرب أسعد المالكي.

وتواصلت فعاليات دوائر الدعم النفسي للمشاركات، والتي تديريها د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذيللملتقى، ويحاضر بها كل من د. أيمن علوي استشارى خبير تنمية الموارد البشرية، د. نبيلة عبد الرؤوف أستاذ ورئيس علم النفس التربوي، سوسن حجاب رئيس جمعية المرأة السيناوية، وعبد الكريم الشاعر مدرس الصحة النفسية بجامعة العريش.

وضمن فعاليات الملتقى، شهد قصر العريش لقاء بعنوان "إعادة تدوير المخلفات كجانب اقتصادي واستثماري للدول"، تحدث خلاله د. رائد عبد الناصر مدرس بكلية العلوم البيئية الزراعية، عن بداية فكرة التدوير، موضحا أنها ظهرت خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث كانت الدول تعاني من نقص شديد في بعض المواد الأساسية ومنها المطاط، مما دفعها إلى تجميع عدة مواد من المخلفات لإعادة استخدامها.

كما تناول بالتفصيل مفهوم إعادة التدوير موضحا أنه يشمل كل مخرجات النشاط البشري من غازات وسوائل ومواد صلبة، وتختلف نسب مكونات تلك المخلفات من مجتمع لآخر ومن مستوى معيشي إلى آخر.

واختتم حديثه مؤكدا على أهمية إعادة تدوير المخلفات من أجل الحفاظ على البيئة، ووقف استنزاف الموارد الطبيعية، علاوة على تنفيذ مشروعات اقتصادية واستثمارية تدر دخلا كبيرا للدول.

الملتقى يشهد عددا كبيرا من الفعاليات والزيارات الميدانية

ويشهد الملتقى عددا كبيرا من الفعاليات والزيارات الميدانية داخل المحافظة، وتقام الفعاليات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء.