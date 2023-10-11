نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة 3 مسلسل ماتيجي نشوف.. نهى عابدين تتشاجر مع ملك قورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل ماتيجي نشوف بحديث مريم مع علي عن وضعها معه بسبب حبهما لبعض ويراهم مراد ويتذكر حديث علي معه عن مريم وإنه يحبها

سوء تفاهم بين هانيا وريهام

ثم يستيقظ سيف وريهام وتحدثه ريهام ولا يجيبها ويصلي، ثم يجتمع الجميع لتناول الفطار ويتحدثون سويًا، وتجلس مريم وريهام وهانيا وتتحدث هانيا مع ريهام وتخبرها بحب سيف لها ولا تتقبل ريهام حديث هانيا وتحاول مريم تهدأتهما ويدخل مراد وتتركهما هانيا وتذهب له، وتحاول مريم تهدأة ريهام من ناحية هانيا وتخبرها ريهام بعدم قبولها لها وتعجبها من حب مراد لها وتخبرها مريم بذهابها البحر وتخرج لسليم زوجها وهو يتحدث مع علي ويتحدثون عن الخلافات اللي تحدث خاصة بين سيف وريهام وتتركهما ريهام لتبدل ملابسها للذهاب إلى البحر.

مراد وعلي يتشاجران بسبب مريم

ثم ظهر مراد وهو يحضر كوب من الشاي ويدخل إليه علي ويتحدث معه مراد عن مع حدث مريم قديمًا ويدخل إليهما سليم ويغادر علي، ثم يذهب مريم وسليم وعلي إلى البحر وتتحدث مريم في الهاتف وكذلك علي، ثم خرج مراد وهانيا في إحدى المطاعم ويتحدث معها، ثم تعود مريم إلى المنزل وتتحدث إلى صديقتها في الهاتف ويتمازحان ثم يدخل إليها سليم، ثم يذهب مراد إلى سيف يتحدث معه ويأخذه ويغادران.

ثم يخرج ويقود سيارته ويتصل بصديقة مريم ويتشاجر معها بسبب تصرفاتها ويغلق الهاتف معها، ثم يقابل ريهام في الطريق ويذهبان إلى السوبر ماركت لشراء بعض الأشياء، وتقابل ريهام شخص تعرفه وتنبه لوجود سليم صاحب سيف معها، ثم تظهر مريم وهي احضر لحفل وتظهر معها ريهام.

ريهام تتشاجر مع هانيا مرة أخرى

ثم يجتمع الجميع في حفل العشاء ويتراقصون جميعهم، ويقوم سيف ليجلس بمفرده وتذهب إليه ريهام ويتحدثان، ويرن هاتف سليم وتمسك به مريم لترى من الذي يتصل به ويراها سليم ويتصل بالرقم ليجدها مكالمة عمل، وتقف هانيا تتحدث مع سيف وتراهما ريهام وتذهب للتشاجر مع هانيا، ثم تصعد هانيا ومراد لغرفتها وتعتذر ريهام لهانيا، وتنزل هانيا لحديقة الفيلا لتجد علي يحتضن ريهام وتراهما هانيا وتغادر لتجد سيف ينزل إلى الحديقة