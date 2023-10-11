الموت يفجع الفنان سامو زين

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان سامو زين، عن وفاة خاله في دمشق، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب سامو زين علي صفحته الشخصية: "توفي إلى رحمه الله تعالي خالي أخو والدتي اليوم في دمشق، إن لله وإن إليه راجعون اللهم أنزل على خالي الحبيب موفق مصطفي اللهم له الفيض الواسع من الرحمات والمغفرة والعفو والغفران، وتجعله ممن يفوزون بجنة الخلد، الرحمه والسلام علي روحك الطاهره الطيبه النقيه".

أغنية "لا لا لا"

يذكر أن طرح سامو زين مؤخرا أغنيه “لالالا” عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات رنا طارق، ومن ألحان سامو زين، توزيع أسامة عبد الهادي.

أغنية "كينج الحب"

وسبق وطرح أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى "كينج الحب" وهى من كلمات رنا طارق، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ألحان ساموزين، وذلك بعدما أن طرح أغنية "برىء بامتياز" وهى من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين.

كلمات أغنية كينج الحب

وتقول كلمات الأغنية: "لا لا لا مش هسيبك أنا بعد سنه هتلاقيني هنا كده كده بيكي تبقى رضي متعوده تخطفيني كده إيه ده اللي حصل راحت المعاني@غايب كل الغزل راح فين كلامي شلل صاب الكلام وتر لساني أول ما لمحتها ايه اللي جرالي إيه ده اللي حصل راحت المعاني غايب كل الغزل راح فين كلامي@شلل صاب الكلام وتر لساني أول ما لمحتها إيه اللي جرالي لالالا مش هسيبك انا بعد سنه هتلاقيني هنا كده كده بيكي تبقى رضي متعوده تخطفيني كده".