نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسرحية "فرحات والعائلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنانان محمد هنيدي ومحمد ثروت لمسرحية “ فرحات والعائلة” التي سيشارك فيها عدد من ذوى الهمم بأدوار رئيسية من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

منشور محمد ثروت

وكتب محمد ثروت: “مساء الخير على أهلنا في الإمارات وأبوظبي، زي ما عرفتوا من إعلان أخويا الفنان الكبير محمد هنيدي لمسرحيتنا المميزة القادمة قريبًا بإذن الله في أبوظبي فرحات والعائلة، اللي بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ويشاركنا بأدوار رئيسية أصحاب الهمم من خريجي برنامج همم موهوبة”.



وتابع قائلًا: "مهم تعرفوا إن مسرحيتنا اجتماعية هادفة بشكل كوميدي وزملائي هيدوكم فكرة بسيطة عن أهداف المسرحية، وأنا هديكم فكرة عن واحد من الأهداف هو عن عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عام مميز فيه كوب 28 لخصناها بشباب مجتهد في بناء وطنه، إن شاء الله يعجبكم انتظرونا".

أبطال العمل

المسرحية من بطولة الفنان محمد هنيدي، محمد ثروت، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، أحمد سلطان، ياسر الطوبجي، إيمان السيد، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.

يعتبر آخر أعمال ثروت هو فيلم سكر ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، محمد ثروت، عباس أبو الحسن، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هبة حمادة وإخراج تامر مهدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي نفس السياق، تحدث عنه محمد ثروت من قبل في تصريحات صحفية وقال: "فيلم سكر عمل محترم في الدراما والرقص والغناء وبيخاطب الطفل، وكل اللي ورا الكاميرا اشتغلوا كويس جدًا سواء إخراج أو تمثيل وديكور وإنتاج.. وأتمنى الفيلم ينافس الأعمال اللي برا.. وبيهدف الأسرة كلها."

يعتبر محمد ثروت آخر أعمال محمد ثروت بالدراما هو مسلسل "ألف حمد الله علي السلامة" الذي شارك العديد من الفنانين من بينهم وجوه جديدة تعتبر أول تجاربهم الفنية بجانب يسرا والفنان محمد ثروت، مايان السيد، شيماء سيف، ادهم الشرقاوي، اوتاكا، مطرب المهرجانات عنبة، وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار، إنتاج جمال العدل، إخراج عمرو صلاح.