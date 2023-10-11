نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. مصطفى حجاج يحتفل بزفاف تامر عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المطرب مصطفى حجاج على حضور حفل زفاف تامر عاشور وتهنئته عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

منشور مصطفى حجاج

وكتب مصطفى حجاج: “ألف ألفف مبروك تامر عاشور احلي فرحه في الدنيا”.

وبادر الجمهور بتهنئة تامر عاشور، من خلال تعليقاتهم على منشور مصطفى حجاج.

حفل زفاف تامر عاشور

أقيم أمس حفل زفاف المطرب تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور في ظل تواجد عدد من الأصدقاء والمقربين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وبدأ حفل الزفاف بدخول نانسي نور مع والدها ثم دخول تامر عاشور ويسلمها له والدها.

رقص عاشور وزجته رقصته الأولى على أغنية "خليني في حضنك"، وشهد الحفل حضور المطرب رامي جمال كأول الحضور من أصدقاء تامر عاشور ويقوم بتصوير العروسين.

حرص على الحضور عدد من الفنانين والإعلاميين منهم منى الشاذلي، سهير جودة، مفيدة شيحة، رامي جمال، خالد عليش، أسما ابراهيم وغيرهم.

مصطفى حجاج

تصدر المطرب مصطفى حجاج تريند يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية عملنا قيمة والتي قام بطرحها منذ يومين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأغنية عملنا قيمة لـ مصطفى حجاج، من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أماديو.

كلمات الأغنية

يادكتور من غير ماتبنج خيط

ياجراح من كترك لا بقيت أتوجع ولا أعيط

اه..منكوا لله كلكوا

ياللي كنت بحبكوا

وواخدكم حبايبي

وواخدني عدوكوا

كانوا غاليين مابقوش

واحتجناهم مابانوش

دي وشوش وع المغشوش

باعونا ليه

انا كنت غلبان وغشيم

وتوبت والله العظيم

مادفعش فيهم مليم

دول يسوا ايه

عملنا قيمة

لابن اللئيمة

عملنا قيمة لناس لئيمة

خسارة ننطق اسمهم

عملنا سعر

للي مالهومش سعر

لو سبت بوقي

يجيبلي حقي

القول هيحرق دمهم

هنشر غسيلهم ع المناشر

وهذيع واقول ع المباشر

ياللي بسببكم

بطلب احب بطلت اعاشر

انا اشتريت بالدين

حمام طلع تعابين

هنشر غسيلهم ع المناشر

وهذيع واقول ع المباشر

ياللي بسببكم

بطلب احب بطلت اعاشر.

نجح الفنان مصطفى حجاج فى خلق حالة من البهجة بين محبيه والحصول على تفاعلهم بمجموعة من أعماله الغنائية ذات الايقاعات الخفيفة والسريعة، والتي حققت شهرة واسعة بين الشباب كان منها يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، نصيبي وقسمتي، زحمة، 100 وش وغيرها، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان عملنا قيمة، كما قدّم أغاني مثل بعيد عنك وسنين ومرت للسيدة أم كلثوم