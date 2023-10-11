نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيدة شيحة تهنئ تامر عاشور ونانسي نور بحفل زفافهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الإعلامية مفيدة شيحة المطرب تامر عاشور ونانسي نور بمناسبة حفل زفافهم حيث نشرت صورة من الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتبت عليها: "حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مليون مبروك حبايبي ربنا يسعدكم".

تهنئة سهير جودة

هنأت الإعلامية سهير جودة، صديقتها المذيعة نانسي نور بمناسبة حفل زفافها الليلة، على المطرب تامر عاشور، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء المُقربين فقط.



وقالت سهير جودة خلال برنامجها الذي يحمل اسم "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "ألف مبروك يا نانسي، وتامر عاشور طاقة القدر كانت مفتوحة له عشان ربنا يكرمه ببنوتة رائعة زي نانسي، ألف مبروك".

بدأت في الساعة الأولى مراسم عقد القران، قبل أن يبدأ حفل الزفاف، بمشاركة الأهل والأصدقاء لهم حفل زفافهم، ومن المفترض أن يقوم تامر عاشور بغناء أغنية رومانسية، هدية لزوجته.

يشار إلى إن حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مقتصر على المقربين فقط، ويشهد الحفل حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أن تكون فرحتهما مقتصرة على المُقربين فقط، خاصة أنهما يفضلان أن تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.

وكان تامر عاشور، اكتفى بوضع إيموجي قلب على صور نانسي نور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على صورتها في مؤتمر جائزة الصحافة العربية في دبي.

أحيا تامر عاشور مؤخرًا حفلًا ضخمًا ناجحًا في محافظة الإسكندرية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها ويفضلها الجمهور.



وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور إنستجرام: "امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدًا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدًا وبحب أشوفه وفرحان بيهم.. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة".