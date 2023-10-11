بعد حفل زفافه.. تامر عاشور يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان تامر عاشور، محرك البحث جوجل وذلك بعد احتفاله مساء أمس بعقد قرآنه وحفل زفافه على الإعلامية سارة نور وذلك في إحدى فنادق القاهرة الكبري، وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم كان من أبرزهم الفنان رامي جمال.

من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

ما هي تفاصيل حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور؟

وقبل حفل الزفاف تم تخصيص الساعات الأولي من اليوم لعقد القرآن وقد اقتصر على الأهل والمقربين والأصدقاء فقط ويشار إلى إن حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مقتصر على المقربين فقط، ويشهد الحفل حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أن تكون فرحتهما مقتصرة على المُقربين فقط، خاصة أنهما يفضلان أن تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.

من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

وبدأت الرقصة الأولي من حفل الزفاف على أنغام أغنية "خليني في حضنك" ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور أغنية رومانسية لزوجته بمناسبة حفل زفافهما، واشعل الفنان رامي جمال حفل الزفاف بتقديمه أغنية "سقف" وسط تفاعل كبير من الحضور.

من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

تامر عاشور ينشر صور من حفل زفافه

وقد نشر تامر عاشور بعض الصور من حفل الزفاف وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر الصور وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراننا".

منشور تامر عاشور

ما هي آخر حفلات الفنان تامر عاشور ؟

وفي سياق منفصل كان تامر عاشور، قد أحيا مؤخرًا حفلا ناجحًا في الإسكندرية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها الجمهور.

وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر إنستجرام: امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدا وبحب أشوفه وفرحان بهم.. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة.

كما يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل جديد في يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر المقبل.