هند صبري: "الأنثى هي المرأة المتصالحة مع نفسها إلى حد كبير"

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفنانة هند صبري، أن تخطف قلوب الحاضرين من خلال ظهورها بإحدى البرامج التلفزيونية



وكشفت الفنانة هند صبري عن رأيها في مفهوم الأنوثة، بجانب الكشف الأعمال التي اعتذرت عنها خلال فترة إنجابها لأولادها

وقالت هند صبري خلال تصريحات تليفزيونية: “أنجبت وأنا عندي 30 سنة.. وكان عندي عروض كتير كان ممكن أعمل أعمال كتيرة، ولكن اعتذرت عن أعمال كتيرة عشان كنت عايزه ابقى أم”.



هند صبري: الأنوثة صعب أن تقال أو يعبر عنها



وأضافت: “الأنوثة صعب تقال أو يعبر عنها.. وأنا بشوف الأنثى هي المرأة اللي متصالحة مع نفسها لحد كبير، والأنوثة شيء والجمال شيء.. الأنوثة لو هخلصها في كلمة هي أنك تحبي نفسك”.



هند صبري تتألق في مفترق طرق

وعلى صعيد آخر، ينتظر عدد كبير من الجمهور لطرح أحدث أعمال الدرامية الجديدة "مفترق طرق"،

وسوف يتم عرض المسرحية خلال الشهور القبلة.

والمسلسل من بطولة جومانا مراد، ماجد المصري، علي الطيب، إياد نصار، هدى المفتي، وآخرون، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال الفنية للفنانة هند صبري



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هند صبري

مسلسل البحث عن علا 2، والعمل يضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود الليثي، ندى موسى، محمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.