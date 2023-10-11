نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يهنئ تامر عاشور بمناسبة حفل زفافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل مساء أمس الفنان تامر عاشور بزفافه على الإعلامية نانسي نور وذلك في إحدى فنادق القاهرة الكبري واقتصر الحفل على حضور الأهل والمقربين وعدد من النجوم.

وكان من أبرز الفنانين، الفنان رامي جمال والفنان حماقي والإعلامية مفيدة شيحة والملحن مدين والإعلامي رامي رضوان.

وهنأ الفنان رامي جمال صديقه الفنان تامر عاشور وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث قام بإعادة نشره فيديو قصير وعلق عليه قائلًا: "انهاردة كان فرح الغالي وعشرة العمر ربنا يهنيكم".

منشور رامي جمال

كما أن الفنان رامي جمال قد اشعل حفل الزفاف بأغنية "سقف" وسط تفاعل الحضور.

ما هي تفاصيل حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور؟

وقبل حفل الزفاف تم تخصيص الساعات الأولي من اليوم لعقد القرآن وقد اقتصر على الأهل والمقربين والأصدقاء فقط ويشار إلى إن حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مقتصر على المقربين فقط، ويشهد الحفل حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أن تكون فرحتهما مقتصرة على المُقربين فقط، خاصة أنهما يفضلان أن تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.

وبدأت الرقصة الأولي من حفل الزفاف على أنغام أغنية "خليني في حضنك" ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور أغنية رومانسية لزوجته بمناسبة حفل زفافهما.

ما هي آخر أعمال الفنان رامي جمال ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "هيبدأ يتكلم" وهي تنتمي إلى نوعية الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور، وجاءت الأغنية من كلمات محمد البنداري، وألحان محمد شحاته، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام، ميكس وماستر أحمد عبد السلام.

وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وقد تخطت نسبة المشاهدات عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 969 ألف مشاهدة.

ماذا تقول كلمات أغنية هيبدأ يتكلم ؟

لسه هيبدأ يتكلم

عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا إنه معايا استندل عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا