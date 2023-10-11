إلهام شاهين: "سعيدة جدًا بتكريمي في المهرجان الدولي للمسرح ببغداد"

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها في المهرجان الدولي للمسرح في بغداد، حيث حرصت على توجيه رسالة شكر لكل من وقف بجانبها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "سعيدة جدًا تكريمي من دولة العراق في المهرجان الدولي للمسرح في بغداد برعاية رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني".

وأضافت: "شكرا وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني على جائزة التكريم، وشكرا لرئيس المهرجان الدكتور أحمد حسن موسي، رئيس دائرة السينما والمسرح".

وقالت:."شكرا جمهور العراق على حفاوة الاستقبال، كل التحية والاحترام للشعب العراقي... العراق بلد الحضارات والثقافة والفنون".

وفورًا من مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من أبرز التعليقات انتي تستاهلي جائزة أوسكار، الهام شاهين التواضع والجمال كله، منورة الدنيا كلها، الف مبروك، من تفوق لتفوق دايما متميز، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "55 مشكلة حب" حكاية الفريدو.

أبطال حكاية الفريدو



والمسلسل من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين.



المسلسل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بطلوع الروح، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2022، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم الوطن العربي، أبرزهم: منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، دياموند أبوعبود، عادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبوذكري

