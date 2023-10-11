ريم سامي تنضم لفريق عمل مسلسل "حدوتة منسية" لـ سوسن بدر

القاهرة - محمد ابراهيم - أنضمت الفنانة ريم سامي، إلى فريق عمل مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر، ومن المقرر عرضه في موسم الاوف سيزون.

مسلسل "حدوتة منسية"

وتقدم ريم سامي دورًا محوريًا في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في 30 حلقة، إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه.

مسلسل شغل فنادق

ومن ناحية أخري، تعاقدت الفنانة ريم سامي، على المشاركة في مسلسل "شغل فنادق"، مع النجم عمرو يوسف والنجمة روبي، ويسجل المسلسل تجديد التعاون لها مع شقيقها في عمل درامي من جديد بعد تجربة "نسل الأغراب"، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، استعداد لطرحه خلال دراما رمضان 2024.

وفي سياق آخر، عرض للفنانة ريم سامي، مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "ماما غنيمة" وهو أول عمل يعرض لها في الخليج، من إخراج عبد الرحمن السلمان، وقصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمى، حيث تجسد ريم شخصية تدعى" لمياء" في أحداث المسلسل، وتتعرض لظروف مختلفة ومتنوعة في حياتها، خاصة أن لها شقيقتان من جنسيات مختلفة حسب قصة العمل.

أحداث مسلسل ماما غنيمة

وتدور قصة مسلسل ماما غنيمة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الجدة غنيمة، التي تقوم بتجسيد دورها أسمهان، إذ يتوفى ابنها، ويترك لها 3 حفيدات، لكنها تجد صعوبة في التعامل معهن، كونها لم تكن تعرفهن من قبل، بالإضافة إلى أن كل حفيدة لها أم من بلد مختلف، واحدة كويتية وهي ليالي دهراب، والثانية مصرية وهي ريم سامي، والثالثة سعودية وهي في فؤاد، والعمل مكون من 8 حلقات.