قبل عقد قرانه.. منى الشاذلي توصي تامر عاشور علي زوجته نانسي نور فماذا قالت!؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حضرت الإعلامية منى الشاذلي حفل زفاف الفنان تامر عاشور والإعلامية نانسي نور، رفقة زوجها سمير يوسف؛ لمشاركة العروسين فرحتهما.

وحرصت مني الشاذلي علي توجيه رسالة لتامر عاشور خلال حفل الزواج قبل عقد قرانهما، قائلة: "ألف مبروك يا تامر وخد بالك منها، وقالت للمأذون قبل عقده للقران: اتوصى كدة وأكتب عايزينها جوازة جامدة".

حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

و قام حفل زفاف المطرب تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور في ظب تواجد عدد من الأصدقاء والمقربين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وبدأ حفل الزفاف بدخول نانسي نور مع والدها ثم دخول تامر عاشور ويسلمها له والدها.

يشار إلى إن حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مقتصر على المقربين فقط، ويشهد الحفل حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أن تكون فرحتهما مقتصرة على المُقربين فقط، خاصة أنهما يفضلان أن تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.

رقص عاشور وزجته رقصته الأولى على أغنية "خليني في حضنك"، وشهد الحفل حضور المطرب رامي جمال كأول الحضور من أصدقاء تامر عاشور ويقوم بتصوير العروسين.

وكان تامر عاشور، اكتفى بوضع إيموجي قلب على صور نانسي نور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على صورتها في مؤتمر جائزة الصحافة العربية في دبي.

حفل تامر عاشور

ومن ناحية أخرى كان تامر عاشور، قد أحيا مؤخرًا حفلا ناجحًا في الإسكندرية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها الجمهور

وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر إنستجرام: امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدا وبحب أشوفه وفرحان بهم.. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة.