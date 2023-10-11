غدًا.. عرض الجزء الثاني من مسلسل "عنبر 6"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة شاهد عن موعد طرح الجزء الثاني من مسلسل "عنبر 6"، والذي سيكون موعد طرحه غدا الخميس 12 أكتوبر الجاري.



طاقم عمل المسلسل



ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم صبا مبارك، آيتن عامر، فاطمة الصفي، جومانا كريم، نايف الظفيري، رانيا عيسى، رنين مطر، إيلي متري، ناتاشا شوفاني، سلوى محمد على، معالجة درامية لهاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مي سعيد، وإخراج علي العلي.



تفاصيل المسلسل



ويتكون المسلسل من 12 حلقة وتدور أحداثه حول مجموعة من السجينات يتواجدن في سجن واحد، ويتعرضن للكثير من الأحداث والمشاكل داخل السجن.

ما هي آخر أعمال آيتن عامر؟

وعلى جانب آخر، يعتبر مسلسل مكتوب عليا هو آخر أعمال الفنانة أيتن عامر الدرامية، والذي عٌرض في الموسم الرمضاني 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

من هم أبطال مسلسل مكتوب عليا؟



ومسلسل مكتوب عليا، بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة.

أحداث مسلسل مكتوب عليا



تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي «جلال» بأحد الأشخاص ويقوم هذا الشخص بمسح ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجأ الشاب في اليوم التالي أن أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمورا خطيرة ستحدث له