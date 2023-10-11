نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجلينا جولي تظهر في لقطات جديدة من موقع تصوير Maria في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت لقطات جديد لأنجلينا جولي من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Maria، الذي تعود من خلاله لتقديم الأدوار السينمائية الهامة، المقتبسة من قصص حقيقية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم لأنجلينا جولي، حيث تجسد شخصية مغنية الأوبرا ماريا كالاس، وتصوير العمل يجري حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

Maria

نشاط خارج السينما

يأتي ذلك في حين تسعى النجمة أنجلينا جولي لتعزيز انخراطها في مجال ريادة الأعمال خارج نشاطها السينمائي، عن طريق إطلاقها لعدد من العلامات التجارية التابعة لها في مجالات أخرى.

ووفق "ديلي ميل"، سبق لأنجلينا أن أطلقت علامة تجارية خاصة بها في مجال صناعة المجوهرات، هذه العلامة التجارية، حملت عنوان Style of Jolie.

والآن تشير أنباء جديدة، بتقدم أنجلينا بطلب توثيق علامات تجارية أخرى تحمل اسمها، ستقدم من خلالها للأسواق، تشكيلة من الملابس والمجوهرات الجديدة.

العمل على مشاريع جديدة

وتواصلت الصحيفة البريطانية، مع عدد من المقربين من النجمة أنجلينا جولي، من خلالهم علمت أنها تعمل حاليا على مجموعة جديدة من المشاريع خارج مجال السينما.

وتريد أنجلينا أن تعزز من نشاطها التجاري في عدد من المجالات المختلفة، حتى تتاح لها الفرصة للاستمرار في مجال عمل، خلال السنوات التي ستقضيها بعد اعتزالها العمل السينمائي بشكل نهائي.