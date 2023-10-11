نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة النجوم بعد غياب.. تعرف على القائمة المبدئية لموسم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نجوم وصناع الدراما الإعلان عن مشاريعهم الفنية الجديدة التي يشاركون بها في موسم الدراما الرمضانية 2024، وهناك من يواصلون تصوير أعمالهم للانتهاء منها في الوقت المطلوب، وتشهد هذه القائمة عودة نجوم غابوا لسنوات عن دراما رمضان لعل أبرزهم كريم عبد العزيز، محمد إمام، يوسف الشريف، أحمد زاهر، وروبي.



الحشاشين



يعتبر العمل الأبرز والأضخم الذي ينتظره الجمهور في الموسم الرمضاني، خاصةً بعد تأجيله أكثر من مره، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويتناول مسلسل الدراما التاريخية شخصية حسن الصباح وتأسيسه لجماعة «الحشاشين».

عودة محمد إمام



ويعود الفنان محمد إمام إلى الدراما الرمضانية في موسم 2024 بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله «النمر» في موسم الدراما الرمضانية 2021، ويتعاون في المسلسل الجديد مع الكاتب أحمد محمود أبو زيد والمخرج أحمد شفيق.

حق عرب لـ العوضي



وقع اختيار «العوضي» على مسلسل «حق عرب»، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وتدور أحداثه في إطار شعبي أكشن، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المخرج من مرحلة تسكين الأدوار.



يوسف الشريف

كما يعد الفنان يوسف الشريف من أبرز العائدين للمنافسة الرمضانية بعد غياب، حيث استقر على مسلسل جديد بعنوان «الراكون» للتواجد في رمضان 2024، وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل.



شغل فنادق عمرو يوسف

وتتعاون روبي مع عمرو يوسف للمرة الأولى في مسلسل «شغل فنادق» للمخرج محمد سامي، وذلك بعد نجاحهما العام الماضي في «حضرة العمدة» و«الكتيبة 101».



نعمة الافوكادو

يعمل محمد سامي على مشروع درامي آخر للموسم الرمضاني بعنوان «نعمة الأفوكاتو» من بطولة زوجته مي عمر وأحمد زاهر.