ستديوهات Universal تتمسك بطرح جزء ثاني من The Exorcist

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة الانتاج السينمائي الأمريكية الضخمة Universal، عن نيتها العمل على طرح جزء ثاني من فيلم الرعب The Exorcist: Believer رغم اخفاقه في شباك التذاكر.

ووفق ديلي ميل، الفيلم كلف شركة الانتاج 400 مليون دولار، للحصول على حقوق صناعة أفلام The Exorcist، وستواصل العمل على تقديم نسخ أفضل منه في المستقبل.

The Exorcist

فشل بشباك التذاكر

ولم ينجح فيلم The Exorcist: Believer في جمع المقدار المتوقع له من الإيرادات، بعد أن جمع داخل الولايات المتحدة عائدات 17.9 مليون دولار فقط، وعلى مستوى العالم 45.1 مليون دولار في اسبوعه الافتتاحي.

وذك حسب ما ذكر "ديد لاين"، مشيرًا إلى أن الفيلم يتراجع مقارنة بأفلام الرعب الأخرى التي قدمت للعرض منذ بداية العام، وفي مقدمتها M3GAN و Evil Dead Rise.

استكمال السلسلة

تستكمل واحدة من أشهر سلاسل أفلام الرعب في هوليوود، بجزء جديد، وهي سلسل أفلام "طرد الأرواح" أو The Exorcist.

هذا الجزء الجديد يطرح بعنوان The Exorcist: Believer، ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي تشارك في بطولته "إيلين بورستين".

وطرح الفيلم للعرض رسميًا خلال شهر أكتوبر الجاري، بعد 50 عامًا من طرح الجزء الأول من السلسلة عام 1973.