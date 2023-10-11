طرح أول بوستر ترويجي خاص بكاترينا كيف من فيلم Tiger 3

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح أول بوستر ترويجي خاص للنجمة كاترينا كيف، تظهر به بوضوح مجسدة لشخصيتها المنتظرة من الجزء الجديد من فيلم Tiger 3.

ونقل موقع إنديا توداي، البوستر الترويجي الجديد، بعد ظهور كاترينا به في شخصية "زويا" نجمة الفيلم الذي طرح منه سابقا 3 أجزاء.

موعد الطرح

و بعد عدد من التكهنات بشأن موعد الطرح المنتظر للفيلم الجديد للنجم سلمان خان Tiger 3، تأكد موعد طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بالتزامن مع موسم احتفالات "ديوالي" هذا العام.

وتحدد أيضًا موعد طرح الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم، والذي كشف عنه سلمان خان بنفسه، على أن يكون بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.

بداية الحملة الترويجية

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم المنتظر للنجم سلمان خان، Tiger 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة أفلام شهيرة تدور أحداثها في اطار من الحركة.

ووفق موقع "إنديا توادي"، سيطرح الفيلم رسميا بالتزامن مع احتفالات مهرجان "ديوالي" في الهند، بمشاركة كاترينا كيف في دور البطولة.

نسخة استثنائية

وكان قد انضم لفريق عمل فيلم سلمان خان المنتظر Tiger 3 أحد المساهمين في صناعة فيلم Avengers: Endgame، منسق مشاهد الحركة "كريس بارنز".

وذلك حسب ما أفاد موقع "انديا توداي"، لذي ذكر أن بارنز سيكون له دور كبير في تنسيق مشاهد الأكشن في الفيلم الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.