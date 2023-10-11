تعرف على موعد عزاء والد الفنانة نسمة محجوب

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة نسمة محجوب بالكشف موعد عزاء والدها المخرج الراحل علاء محجوب، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

منشور نسمة محجوب



كتبت نسمة محجوب منشورًا قالت فيه:" إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفي إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة، سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر

بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزّاق".

ما هي أعمال المخرج الراحل علاء محجوب؟

قدم المخرج الراحل علاء محجوب عدد من الأعمال، فقد قام بإخراج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانًا تليفزيونيًا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات، ورحل عن عالمنا صباح اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.