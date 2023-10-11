نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخرج The Dirty Picture يرد على شائعات طرح جزء ثان منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مخرج الفيلم الهندي الناجح The Dirty Picture، ما تردد من شائعات حول العمل على طرح جزء ثاني جديد من الفيلم.

ووفق إنديا توداي، أكد المخرج ميلا لوثريا إنه لا توجد نية للعمل على جزء جديد من الفيلم، مع ترشيح كريتي سانون وتابسي بانو لدور البطولة، الفيلم في جزئه الأول طرح للعرض في عام 2011 للعرض.

The Dirty Picture

تابسي بانو وتجربة مرتقبة

وكانت قد تحدثت الممثلة الهندية الشابة تابسي بانو للمرة الأولى عن دورها المنتظر في الفيلم الجديد Dunki الذي تشارك في بطولته النجم الكبير شاه روخ خان للمرة الأولى.

هذا الحوار، نقل موقع إنديا توداي، جانبا منه، وذكرت خلاله تابسي بانو بعض التفاصيل التي تكشف عن ملامح الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم.

تفاصيل خاصة

وفي حوارها قالت تابسي، أنها في غاية السعادة لمشاركتها لبطولة عمل سينمائية للمرة الأولى مع النجم شاه روخ خان.

وضمن أحداث الفيلم، ستجمع الشخصية التي تجسدها تابسي، علاقة عاطفية، بالشخصية التي يجسدها النجم شاه روخ خان، على أن يتولى مهمة إخراج الفيلم المخرج المخضرم Rajkumar Hirani.

وقالت تاسبي عن هذه التجربة، إنه ا ستمنح مشاهدي الفيلم نفحة من انارة القلب والعقل، مؤكدة على أنه عمل خاص للغاية، سيخاطب القلب والعقل معا في كل من سيشاهده.

وأوضحت إنه حين استقر شاه روخ خان على نص العمل، كان يبحث عن مشروع ايقوني، يشابه مشاريع ناجحة قدمها فنانين مثل عامر خان مثل فيلك pk.