أحمد عز يطارد خط الصعيد في "فرقة الموت"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ النجم "أحمد عز" تصوير أولى مشاهد فيلمه "فرقة الموت"، وستكون المشاهد الأولى بينه وبين أمينة خليل، والفيلم مأخوذ من أحداث حقيقية، وتدور حول أحد الضباط، ويجسد دوره أحمد عز، الذى يكوّن فرقة للقضاء على سطوة خُط الصعيد، ويؤدى دوره الفنان آسر ياسين، وتتوالى الأحداث فى أجواء من الأكشن والإثارة.

من هم نجوم فيلم فرقة الموت؟



فيلم “فرقة الموت” من بطولة عدد من كبار النجوم بجانب أحمد عز ابرزهم: آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف صلاح الجهيني

التعاون الثالث بين أحمد عز ومنة شلبي



يعد فيلم فرقة الموت التعاون الثالث بين أحمد عز ومنة شلبي، حيث أنهما تعاونا من قبل لأول مرة من خلال فيلم شباب تيك أواي والذي طرح عام 2004 وشاركهما البطولة كل من علاء مرسي، لطفي لبيب، خالد محمود، ماجد الكدواني، إنعام الجريتلي، حبيبة، وفي عام 2007 تعاونا للمرة الثانية معًا من خلال فيلم بدل فاقد وتعاون معهما كل من أحمد فؤاد سليم، رشا مهدي، محمد لطفي، سوسن بدر وغيرهم.

ما هي آخر أعمال أحمد عز؟



شارك الفنان أحمد عز مؤخرًا في فيلم “ كيرة والجن” الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع النجم كريم عبد العزيز خلال عرضها في دور السينمات عام 2022.

يعتبر فيلم “كيرة والجن” ملحمة تاريخية وأشاد به النقاد والجمهور على حد سواء ووصل إجمالي إيراداته لـ 119 ونص مليون جنيه خلال طرحه بدور العرض السينمائي، وشاركه البطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، ومن إخراج مروان حامد.