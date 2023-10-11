نقابة المهن التمثيلية تنعي المخرج علاء محجوب

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت نقابة المهن التمثيلية المخرج الراحل علاء محجوب،والذي توفي صباح اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ماذا جاء في بيان نقابة المهن التمثيلية؟

وقالت نقابة الممثلين في البيان التي نعت فيه المخرج علاء محجوب: "وداعًا الخلوق المخرج علاء محجوب، تغمدك العلي القدير بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته، رحلة معاناة مع الأمل والحلم والألم نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له باذن الله المخرج علاء محجوب خالص التعازي للأسرة الفنية وأسرته".



المطرب علي الألفي يكشف عن وفاة المخرج علاء محجوب:

وكان المطرب علي الألفي، قد أعلن عن وفاة المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب، وكتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: " البقاء والدوام لله وفاة والد الصديقة الفنانة نسمة محجوب والصديقة سلمى محجوب وحما صديقي شادي الحلواني الله يرحمه ويصبر محبيه".