نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد القلعة.. عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث دائمًا محبي الموسيقار عمر خيرت عن حفلاته حتي ليطرب أذنيهم بموسيقيته الرائعة، وبعد الإقيال الجماهيري التي حدث في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء للدورته الحادي والثلاثون يعود خيرت من جديد في دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقى العربيه للدورته الثاني والثلاثون، وفي هذا التقرير سيرصد إليكم متابعي الفجر الفني موعد حفلة الموسيقار عمر خيرت.

الموسيقار عمر خيرت

متي مواعيد حفل الموسيقار عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربيه للدورته الثاني والثلاثون ؟

في السياق ذاته سيفتح الموسيقار عمر خيرت أولي حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية حفل الافتتاح بمئوية سيد درويش الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً، ويشاركه في العزف أحمد محمد درويش البحر ( حفيد سيد درويش)، ويليهم الفنانة أصالة التي تُشارك لأول مرة بقيادة المايسترو هاني فرحات.

و في حفل الكوارتيت والتي سيقام في يوم ٢٩ أكتوبر الموافق الأحد في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً الفنانة آية عبد الله والفنانة منار سمير والفنانة سمية وجدي والفنان عمر خيرت بمشاركة الطفل أحمد الموسوي بقيادة المايسترو ناير ناجي.