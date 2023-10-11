نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زنوبيا" ملكة الشرق أحدث إنتاج فرسان الشرق بالجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث أنتاجها الجديد عرض "زنوبيا" ملكة الشرق تأليف محمد زناتي، تصميم واخراج كريمة بدير،إعداد موسيقى أحمد الناصر وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل وذلك في ثلاثة ليالى متصلة فى الثامنة والنصف مساء الخميس، الجمعة والسبت 12، 13 14 اكتوبر على مسرح الجمهورية.

زنوبيا

يعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة زنوبيا التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها علي آسيا الوسطي ونجحت فى توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق وذلك من خلال قصة فتاه تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة وتتصارع بداخلها روحين احداهما تشجعها علي الحياة والاخرى تدفعها الموت.

ما لا تعرفه عن فرقة فرسان الشرق

الجدير بالذكر ان فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت، اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.