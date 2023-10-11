انت الان تتابع خبر بين الحياة والموت..أحمد حلمي يقلق متابعيه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار أحمد حلمي قلق متابعيه بعد تداول أخبار تفيد بتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ليتصدر النجم المصري حديث مستخدمي منصات التواصل خاصة وأن خبر مرضه جاء بعد حوار شيق كشف فيه عن الكثير من الجوانب الإنسانية في شخصيته.

لم تكشف المصادر عن طبيعة الوعكة الصحية أو سببها، وسط تساؤلات حول مرض أحمد حلمي وسبب تعرضه لهذه الوعكة الصحية.

مرض أحمد حلمي

وتأتي الوعكة الصحية، التي كشفت عنها مصادر مقربة للفنان المصري في تصريحاتها لـet العربي بالتزامن مع التحضيرات الخاصة لفيلمه الجديد الذي تم تأجيله والمتوقع عرضه في عيد الأضحى.

وزاد القلق على أحمد حلمي خاصة وأن هذه الوعكة حدثت بعد لقاء تليفزيوني خطف فيه القلوب بتصريحاته عن علاقته منى زكي ومن بين هذه التصريحات رده على سؤال لأنس بوخش: "لو على فراش الموت وعندك أقل من دقيقة قبل ما تتوفى تقول لمنى زكي شيء هتقول لها إيه؟ ليرد قائلا: "هقول لها أوعي تحسي بالذنب أو تعيطي على إني مش موجود، وهكون مبسوط إنه أنا اللي نايم هنا مش إنتي وأنا اللي همشي".

كان أحمد حلمي، بحسب ما تناولته بعض الصحف المحلية وقتها، تلقى فترة علاج كاملة في سرية تامة في عام ألفين وأربعة عشر، وكشف الأمر للإعلام بعد تأكده من الشفاء الكامل من السرطان.

وقال أحمد حلمي إنه فوجئ بوجود ورم سرطاني في العمود الفقري وتم اكتشافه مبكرا وهو ما ساعد في شفائه بالعلاج.

وكانت وقتها أنباء إصابته بالسرطان محل حديث جمهوره قبل أن يخرج النجم المصري عن صمته وينشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستجرام رسالة لجمهوره طالبهم فيها بعدم تصديق الشائعات.