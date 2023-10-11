نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاروخان يهنئ اميتاب باتشان بعيد ميلاده "واصل الركض والهمنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم الأربعاء، الموافق 11 أكتوبر 2023، نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان، بعيد ميلاده الـ81، وهو واحد من أهم نجوم الأكشن في العالم، بدأ مسيرته الفنية عام 1969م، والتى تستمر حتى الآن.



شاروخان يهنئ اميتاب باتشان بعيد ميلاده "واصل الركض والهمنا"

وحرص النجم شاروخان على تهنئ النجم اميتاب باتشان بعيد ميلاده، حيث شارك صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: "الركضات الصعبة لا تستمر، العدائون الأقوياء يفعلون وسيدي أنت أقوى منهم جميعًا، آخر 30 سنة كنت بجوارك وأتنفس نفس الهواء مثلك، كان ذلك نعمة، أتمنى لك التوفيق في عيد ميلادك".



وتابع: "سيدي واصل الركض والهمنا، سيدي صالة الرياضة خاصتك لا تصدق، أحبّك".



أعمال جمعت الثنائي اميتاب باتشان وشاروخان

شكل النجمان أميتاب باتشان وشاروخان ثنائي مميزًا في بوليود، وذلك من خلال مشاركتهما بعده أفلام منها: Mohabbatein،Kabhi Khushi Kabhie Gham،Veer Zaara، Kabhi Alvida Naa Kehna.



أخر أعمال شاروخان

يعرض حاليًا بالسينمات فيلم Jawan للنجم شاروخان، ويقدم شاروخان خلال الفيلم 5 شخصيات، وتتنوع صفات الشخصيات بين الخير والشر.



أبطال فيلم Jawan بطولة شاروخان

يعد فيلم Jawan من بطولة شاروخان، ويشاركه البطولة: نايانتارا، فيجاي سيثوباثي، ريدي دوجورا، سانجي دوت، سانيا مالهوترا، عامر نايك، الفيلم من تأليف وإخراج أتلي كومار.